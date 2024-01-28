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В День памяти Холокоста канцлер Германии предостерег об опасности ультраправых

Автор фото, Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении по случаю Международного дня памяти Холокоста предупредил о темных сетях, которые плетут неонацисты, и призвал население Германии всеми силами бороться с расизмом и антисемитизмом.

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