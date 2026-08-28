На портале "Узнай Москву" появились онлайн-маршруты по Сокольникам и Щукино

Новые онлайн-маршруты по cтоличным районам Сокольники и Щукино появились на портале «Узнай Москву». Они охватывают в общей сложности 14 точек и знакомят москвичей и туристов с историей и архитектурой районов, сообщается на mos.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии