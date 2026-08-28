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На портале "Узнай Москву" появились онлайн-маршруты по Сокольникам и Щукино

На портале "Узнай Москву" появились онлайн-маршруты по Сокольникам и Щукино

Новые онлайн-маршруты по cтоличным районам Сокольники и Щукино появились на портале «Узнай Москву». Они охватывают в общей сложности 14 точек и знакомят москвичей и туристов с историей и архитектурой районов, сообщается на mos.

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