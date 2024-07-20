Татьяна Монтян: Верховная Рада дарит украинцам новые налоги и сборы

В Украине грядёт очередное повышение налогов, сборов и прочих платежей. 18 июля депутаты уже утвердили очередное повышение акцизов на топливо с 1 сентября: в результате цены на бензин А-95, к примеру, вырастут ориентировочно на 1,7 гривны на литр.