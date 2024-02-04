Рогов назвал главу ГУР Украины Буданова протеже спецслужб Британии

Глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов является "ставленником британских спецслужб" - к такому выводу пришел председатель общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
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