Новолуние в Рыбах 2025: перемены, предостережения и влияние на знаки зодиака Ирина Валькова28 февраля 2025 года в 03:45 по московскому времени наступит новолуние в знаке Рыб — одно из самых важнейших астрологических событий в этом году.