Петербуржец напился в гостях и надругался над школьницей

В Санкт-Петербурге рецидивиста подозревают в сексуальном насилии над 15-летней школьницей. Все произошло в минувшее воскресенье, 4 февраля, в одной из квартир дома, расположенного на улице Тамбасова, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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