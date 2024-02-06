Петербуржец напился в гостях и надругался над школьницей

В Санкт-Петербурге рецидивиста подозревают в сексуальном насилии над 15-летней школьницей. Все произошло в минувшее воскресенье, 4 февраля, в одной из квартир дома, расположенного на улице Тамбасова, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.