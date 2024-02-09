Зампред Совбеза РФ: Президент России рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону максимально тщательно и подробно рассказал всему западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет.
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