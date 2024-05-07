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В Таджикистане назревает паника. Тысячи таджиков возвращаются домой без гроша в кармане. Аэропорт в Душанбе буквально трещит по швам

В Таджикистане назревает паника. Тысячи таджиков возвращаются домой без гроша в кармане. Аэропорт в Душанбе буквально трещит по швам

Интересная жизнь с Vera Star Аэропорт Душанбе буквально трещит по швам. В воздушную гавань столицы Таджикистана продолжают безостановочно прибывать депортированные из России таджики, что вызывает у Эмомали Рахмона состояние близкое к панике.

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