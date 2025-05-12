Армия России прорвалась к Романовке, враг бросил силы в контратаку (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России прорвалась к Романовке, враг бросил силы в контратаку. Российские войска заняли обширный участок территории — около 4 км вдоль трассы на Константиновку и фактически зашли на окраины Романовки.
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