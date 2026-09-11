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Царьград

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Избирком добрался до маяка на мысе Африка для досрочного голосования

Избирком добрался до маяка на мысе Африка для досрочного голосования

Члены избирательной комиссии Камчатского края добрались до труднодоступного маяка на мысе Африка для досрочного голосования.

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