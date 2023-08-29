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Айзейя Томас набрал 51 очко и 10 передач в решающей игре лиги CrawsOver

Айзейя Томас набрал 51 очко и 10 передач в решающей игре лиги CrawsOver

Разыгрывающий Айзейя Томас оформил дабл-дабл в решающей игре лиги CrawsOver, в которой выступают профессионалы и любители.

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