Huawei, Baidu и другие китайские компании скупают память Samsung с высокой пропускной способностью в ожидании новых санкций США

Китайские технологические гиганты, включая Huawei и Baidu, а также другие компании накапливают запасы модулей памяти с высокой пропускной способностью (HBM) от Samsung Electronics в ожидании ограничений США на экспорт чипов в Китай, сообщили Reuters сразу три источника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии