ПЕРВОЕ: Некто Байден и Баррель_ полное дряхлое ничтожество! ВТОРОЕ: Почему до сих пор не уничтожен Киевский центр заседаний укро. ничтожества от какой-либо власти?!

EV

Evgeni Velesik

Жо--п Боррель из социалиста превратился в фашистскую рожу! Забыли они твари кто вместе с их предками, плечем к плечу воевали против германской агрессии?