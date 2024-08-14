Американский лидер Джо Байден на выступлении перед журналистами в Новом Орлеане впервые прокомментировал украинские действия в Курской области.
Джо Байден и Боррель высказались о действиях ВСУ в Курской области
Комментарии
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Ксения Фотина
ПЕРВОЕ: Некто Байден и Баррель_ полное дряхлое ничтожество! ВТОРОЕ: Почему до сих пор не уничтожен Киевский центр заседаний укро. ничтожества от какой-либо власти?!
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
Жо--п Боррель из социалиста превратился в фашистскую рожу! Забыли они твари кто вместе с их предками, плечем к плечу воевали против германской агрессии?
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16 час.
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