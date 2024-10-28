Сенатор Умаханов: Узбекистан уверенно движется по пути демократизации

Узбекистан уверенно движется по пути демократизации всех сторон общества, отметил первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, комментируя итоги избирательной кампании в республике.
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