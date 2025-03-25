Сам факт переговоров — это не есть умопомрачительное достижение: слова проверяются делами «Россия в целом одобрительно отнеслась к 30-дневному прекращению огня на Украине, хотя и были обозначены существенные "нюансы" этой потенциальной договоренности и неоднократно сделанные ссылки на ранее заявленные Россией позиции.
«Не разыгрывается ли изощрённый спектакль?»
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что-то грязное есть за этими переговорами.. А нацисты вовсю пользуются этим перемирием, бьют изо всех сил по России.
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18 час.
VK
Vladimir Kurbatov
По итогам любых переговоров мы в любом случае проиграем. Всё-таки сначала надо победить на поле боя -- тогда можно вести переговоры и -- точно -- на своих условиях.
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1 час.
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