РУССКАЯ НАЦИОНА...
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«Не разыгрывается ли изощрённый спектакль?»

«Не разыгрывается ли изощрённый спектакль?»

Сам факт переговоров — это не есть умопомрачительное достижение: слова проверяются делами «Россия в целом одобрительно отнеслась к 30-дневному прекращению огня на Украине, хотя и были обозначены существенные "нюансы" этой потенциальной договоренности и неоднократно сделанные ссылки на ранее заявленные Россией позиции.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что-то грязное  есть  за  этими переговорами.. А  нацисты  вовсю пользуются  этим перемирием, бьют изо всех сил по  России.
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18 час.
VK
Vladimir Kurbatov
По итогам любых переговоров мы в любом случае проиграем. Всё-таки сначала надо победить на поле боя -- тогда можно вести переговоры и -- точно -- на своих условиях.
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1 час.
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