«Не разыгрывается ли изощрённый спектакль?»

Сам факт переговоров — это не есть умопомрачительное достижение: слова проверяются делами «Россия в целом одобрительно отнеслась к 30-дневному прекращению огня на Украине, хотя и были обозначены существенные "нюансы" этой потенциальной договоренности и неоднократно сделанные ссылки на ранее заявленные Россией позиции.