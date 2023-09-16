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Почеттино о новичках «Челси»: «Реал» купил Зидана за 70 млн, и через полгода фанаты говорили: «На кого мы потратили деньги?» Нужно дать игрокам время»

Почеттино о новичках «Челси»: «Реал» купил Зидана за 70 млн, и через полгода фанаты говорили: «На кого мы потратили деньги?» Нужно дать игрокам время»

«В «Челси» всегда колоссальные ожидания. Когда ты приезжаешь в «Челси», будучи игроком или тренером, люди ждут, что ты будешь побеждать, брать трофеи забивать, показывать себя.

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