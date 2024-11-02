Национальный центр «Россия» побьет рекорд выставки на ВДНХ

Национальный центр «Россия» сможет побить рекорд по посещаемости, поставленный выставкой на ВДНХ. 4 ноября обновленная площадка впервые примет участников Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», а с 7 ноября откроет двери для россиян и гостей из других стран.
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