Национальный центр «Россия» побьет рекорд выставки на ВДНХ

Национальный центр «Россия» сможет побить рекорд по посещаемости, поставленный выставкой на ВДНХ. 4 ноября обновленная площадка впервые примет участников Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», а с 7 ноября откроет двери для россиян и гостей из других стран.