Маск опубликовал фотоколлаж, где он в Овальном кабинете держит раковину

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск, поддерживающий кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, опубликовал смонтированную фотографию, где он с раковиной «появляется» в Овальном кабинете.
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