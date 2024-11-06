Политика как он...
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Маск опубликовал фотоколлаж, где он в Овальном кабинете держит раковину

Маск опубликовал фотоколлаж, где он в Овальном кабинете держит раковину

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск, поддерживающий кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, опубликовал смонтированную фотографию, где он с раковиной «появляется» в Овальном кабинете.

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