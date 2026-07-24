Арбитражный трибунал вынес решение на $600 млн в пользу контрагента Burford Capital по спору в Камеруне

Крупнейшая в мире юридическо-инвестиционная компания Burford Capital Limited (NYSE: BUR), специализирующаяся на финансировании судебных процессов и управлении юридическими активами, выпустила официальное заявление касательно решения Международного арбитражного суда Международной торговой палаты (ICC).
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