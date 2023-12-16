Объяснено, когда двигатель автомобиля прогревается эффективнее

Двигатель автомобиля прогревается наиболее эффективно при движении, однако в первые минуты после старта водителю нужно двигаться плавно и не совершать резких маневров, рассказал технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов в беседе с «Российской газетой».