Ехала по встречной полосе и устроила серьёзную аварию

ДТП произошло на 1842 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Женщина за рулём автомобиля "Шкода Йети" двигаясь во встречном направлении столкнулась с кроссовером "Хюндай Туссан", за рулем которого находился мужчина, после чего в них врезался автомобиль "Киа Спектра".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии