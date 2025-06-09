Ехала по встречной полосе и устроила серьёзную аварию

ДТП произошло на 1842 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Женщина за рулём автомобиля "Шкода Йети" двигаясь во встречном направлении столкнулась с кроссовером "Хюндай Туссан", за рулем которого находился мужчина, после чего в них врезался автомобиль "Киа Спектра".