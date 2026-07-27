Казахстанца экстрадировали из Грузии по делу о нарколаборатории

В Казахстан из Грузии экстрадировали гражданина республики, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков, а также легализацией преступных доходов.
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