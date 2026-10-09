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Ушаков: Путин заявил Трампу, что с Ираном можно и нужно договариваться

Ушаков: Путин заявил Трампу, что с Ираном можно и нужно договариваться

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул необходимость достижения договорённостей с Ираном.

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