Кровавые игры не для нежных: европейские политики отказались рожать детей не просто так?

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Леонид Ла Рошель

Да радоваться надо, что от этих утырков потомства не будет. Как гласит народная мудрость - от осинки не родятся апельсинки, так и здесь не стоит рассчитывать, что у конченной мразоты родились и выросли бы нормальные, в нашем понимании, дети. воспитание не позволило бы.