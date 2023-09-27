Ангела Меркель, Эмануэль Макрон, и Тереза Мэй, Марк Рютте, Майя Санду — все эти люди добрались до вершины политического олимпа.
Кровавые игры не для нежных: европейские политики отказались рожать детей не просто так?
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да радоваться надо, что от этих утырков потомства не будет. Как гласит народная мудрость - от осинки не родятся апельсинки, так и здесь не стоит рассчитывать, что у конченной мразоты родились и выросли бы нормальные, в нашем понимании, дети. воспитание не позволило бы.
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11 час.
Vitaly Arkhipov
Бодливой корове бог рогов не дает.
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10 час.
СА
Сергей Андросов
В молодости трахались как полоумные, куча абортов,ивот и бесплодие. А у макрона жена не продуктивная, вот и весь секрет. Даля грибыкусайте вообще замужем не была и работала проституткой в Пулковской госьинице.
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6 час.
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