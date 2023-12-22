Стерлинг дебютирует в полулегком весе боем с Каттаром

Альдажамейн Стерлинг вернется в октагон на турнире UFC 300. Экс-чемпион UFC в полулегком весе Альджамейн Стерлинг вернется в октагон на турнире UFC 300, проведение которого запланировано на 14 апреля, об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава промоушена Дэна Уайт.