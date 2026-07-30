Депутат Свищев о недопуске России на ЧМ-2027: «Надуманные предлоги, которые ведут к невыполнению рекомендаций МОК. Здесь нет другого варианта, кроме как подать в суд»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту (от ЛДПР) Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международной федерации хоккея ( ИИХФ ) о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года в связи с опасениями по безопасности.