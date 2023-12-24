Обнаружено «переходное звено» между мухами и комарами

Палеоэнтомологи выяснили, что в середине триасового периода, во времена первых динозавров, на территории современного Эльзаса обитали двукрылые с промежуточным набором признаков — с крыльями, как у мух, и антеннами, как у комаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии