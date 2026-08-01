Дрон за восемь миллионов: как слово «отечественное» превращается в ренту Китайский агродрон, которым .
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Дрон за восемь миллионов: как слово «отечественное» превращается в ренту Китайский агродрон, которым .
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