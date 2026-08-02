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Семейная ипотека с 1 октября 2026 года: какие новшества готовят власти и что это значит для заёмщиков

Семейная ипотека с 1 октября 2026 года: какие новшества готовят власти и что это значит для заёмщиков

Программа «Семейная ипотека» — один из самых востребованных инструментов поддержки российских семей в решении жилищного вопроса.

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