Нефть стабилизировалась после вчерашнего падения цены на фоне улучшения ситуации в Красном море Татьяна АрестоваНапряженность на Ближнем Востоке сохраняется.
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