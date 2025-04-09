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В NASA сообщили о работе США и России по разработке плана сведения МКС с орбиты

В NASA сообщили о работе США и России по разработке плана сведения МКС с орбиты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и «Роскосмос» работают над созданием подробного плана по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты.

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