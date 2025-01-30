Внедорожник сбил 9-летнюю девочку и её мать в Ангарске

Инцидент произошел вечером 29 января на улице Глинки. 39-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado сбил 9-летнюю девочку и её 49-летнюю мать на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
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