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Названы улучшающие работу мозга повседневные привычки

Названы улучшающие работу мозга повседневные привычки

Мозг устроен так, что реагирует не на разовые героические усилия, а на постоянство мелких действий, которое дает куда больший эффект, чем редкие «интенсивы» вроде разгадывания кроссвордов раз в месяц или чтения одной умной книги в год, рассказала врач-невролог клиники «Женский Доктор» Екатерина Усанова.

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