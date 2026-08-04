Названы улучшающие работу мозга повседневные привычки

Мозг устроен так, что реагирует не на разовые героические усилия, а на постоянство мелких действий, которое дает куда больший эффект, чем редкие «интенсивы» вроде разгадывания кроссвордов раз в месяц или чтения одной умной книги в год, рассказала врач-невролог клиники «Женский Доктор» Екатерина Усанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии