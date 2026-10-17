В Киеве у здания городской администрации проходит митинг, участники которого требуют отставки мэра Виталия Кличко, там же находятся жители, которые поддерживают его политику.
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