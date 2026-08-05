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Финансовый разворот: Ралли акций Westlake Corporation после отчета за второй квартал 2026 года

Финансовый разворот: Ралли акций Westlake Corporation после отчета за второй квартал 2026 года

Американский химический и строительный гигант Westlake Corporation (NYSE: WLK) опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, превзойдя прогнозы аналитиков Wall Street и продемонстрировав сильное восстановление прибыльности.

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