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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головкин поздравил казахстанцев с Новым годом

Казахстанский ветеран Геннадий Головкин поздравил подписчиков в социальных сетях с Новым годом.  «Жаңа жылыңызбен! С Новым годом! Happy New Year!» — написал Головкин в своем инстаграм.

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