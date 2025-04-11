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Царьград

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Возвращение брендов в Россию обвалят цены на китайские авто на 25%

Возвращение брендов в Россию обвалят цены на китайские авто на 25%

Цены на китайские автомобили в России упадут на 25% в случае возвращения иностранных брендов. Таким мнением поделился главный редактор журнала «Автозапчасти и цены» Максим Черкашин.

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