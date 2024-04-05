Губернатор Чибис записал видеообращение из больницы впервые после ранения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил врачей за свое спасение после ножевого ранения, нанесенного злоумышленником накануне возле дворца культуры в Апатитах, опубликовав видеообращение из больницы.
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