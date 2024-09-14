Погрузчик в Новосибирске раздавил легковушку и убил парня с девушкой

Жизни молодого человека и девушки трагически прервались ночь. 14 сентября в Новосибирске. Водитель и пассажирка погибли в результате ДТП, еще один пассажир получил тяжелые травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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