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Парламентарии Госдумы не видят необходимости введения новых статей за непрофессиональные советы по инвестициям

Парламентарии Госдумы не видят необходимости введения новых статей за непрофессиональные советы по инвестициям

Зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов напомнил, что за раздачу непрофессиональных инвестиционных советов можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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