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Военные новости ★ спецоперация

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В параде по случаю Дня независимости Белоруссии задействованы 300 единиц военной

В параде по случаю Дня независимости Белоруссии задействованы 300 единиц военной техники В Минске прошел военный парад, посвященный Дню независимости Белоруссии.

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