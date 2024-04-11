«Если вы об этом», — Крид заявил о пикантной новости в личной жизни

Захомутать красавца Егора Крида хотят многие его поклонницы. Девушки мечтают о том, чтобы хотя бы разок встретиться со звездой и сходить на свидание и пишут ему в социальных сетях с предложениями об этом, но тот не отвечает фанаткам.
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