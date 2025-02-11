Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Людмила
    Просто время пришло, команда получена...Главный телеканал...
  • Юрий Белов
    Вот мстительные чёрные всегда (когда их мало) сбегают и возвращаются с подмогой . А что будет если начнёт срабатывать...Герой СВО вступил...
  • карла карлова
    И долго еще Россия будет терпилой,проводить красные и другие линии и прочее?Пора ликвидировать все диаспоры,а азеров ...Главный телеканал...

Украинскую Ичкерию пора уничтожить, как источник терроризма

Как и опасался, граждан Украины стали засылать в Россию для терактов — пока против офицеров и объектов инфраструктуры, но после неудач наверняка переключатся на массовый террор, наподобие Крокуса или Дубровки.

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