Байден попытался объяснить свой визит в Израиль и запутал всех ещё больше

Президент США Джо Байден высказался о визите в Израиль. Вышло странно.Как отметил Байден, чем ввёл журналистов в недоумение, "через массовые расстрелы, через обстоятельства, при которых люди становятся жертвами, я проходил давно".
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