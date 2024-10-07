Войска беспилотных систем – ВБпС: взгляд в будущее Вооружённых Сил Российской Федерации

Изображение Image Creator in Bing Ранее в материале «Первая война дронов: предвестник грядущих войн» мы рассмотрели многообразие видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые применяются в ходе боевых действий в зоне проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии