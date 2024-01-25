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Военно-политическое обозрение

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Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?

Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?

На фоне участившихся публикаций в СМИ и заявлений западных политиков о якобы готовящемся нападении России на Европу представители киевского режима со своей стороны продолжают обвинять Минск в «антиукраинских замыслах».

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