Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?

На фоне участившихся публикаций в СМИ и заявлений западных политиков о якобы готовящемся нападении России на Европу представители киевского режима со своей стороны продолжают обвинять Минск в «антиукраинских замыслах».
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