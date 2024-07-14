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Рогов: Освобожденное Урожайное станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ

Рогов: Освобожденное Урожайное станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ

Политический и общественный деятель Владимир Рогов проинформировал о том, что, освободив населённый пункт Урожайное, военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации получили возможность задействовать его в качестве плацдарма для очередных наступлений.

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