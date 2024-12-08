Стало известно, куда везли МиГ-29, замеченный астраханцами в городе

Военный истребитель засветился на дорогах областного центра накануне ночью. Несмотря на позднее время, которое было выбрано для его транспортировки, он все равно попал в объективы камер местных жителей и вызвал много вопросов, а также предположений.
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