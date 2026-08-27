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Джини Басс хочет лишить сестру Джени и брата Джоуи статуса попечителей семейного траста в рамках судебного разбирательства вокруг оставшейся доли в «Лейкерс»

Продажа оставшейся у семьи Басс миноритарной доли в « Лейкерс » оспорена в суде. Адвокаты Джини Басс представили ее позицию в среду.

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