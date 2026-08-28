📹❗️Американская компания Vernius Systems представила малогабаритную активную радиолокационную головку самонаведения Archimedes 1A, предназначенную для оснащения FPV-дронов и реактивных БПЛА-перехватчиков.
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📹❗️Американская компания Vernius Systems представила малогабаритную активную радиолокационную головку самонаведения Archimedes 1A, предназначенную для оснащения FPV-дронов и реактивных БПЛА-перехватчиков.